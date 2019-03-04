برلماني: يطالب أن تكون 1000 جنيه قيمة توريد إردب القمح

طالب النائب محمود زايد عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب أن يكون سعر توريد "إردب القمح" 1000 جنيه، مؤكدا زيادة مستلزمات الإنتاج الزراعية.



وأكد زايد خلال تصريحات لـ:"صدى البلد" على ضرورة أن يشارك ممثلون من لجنة الزراعة بمجلس النواب مع وزارتى الزراعة والمالية لتحديد سعر مناسب لتوريد القمح، مضيفا كافة مستلزمات انتاج القمح أذدات بما فيها العمالة والميكنة وباقى المستلزمات.



وتابع قائلا:" بدل ما ادعم الفلاح الاجنبى أدعم الفلاح المصرى واشجعه على الزراعة بدل ما يوقفها".





كان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية قد أكد أنه جارى تحديد سعر القمح المحلى للمزارعين، حيث تم مخاطبة وزارة المالية وأن حساب سعر القمح المحلى يكون ضمن دراسة بعض الخصائص وهى أن وزارة الزراعة تقوم بحساب تكاليف الإنتاج، كما تقوم هيئة السلع التموينية بحساب تكلفة القمح المستورد على مدار 3 أشهر، وتكاليف النقل.

