طالب بطب أسنان الأزهر يكشف كواليس فوز الكلية بالمركز الأول على الجمهورية

أعلنت كلية طب الأسنان بجامعة الأزهر بالقاهرة للبنين، عن فوز طلابها على المركز الأول في مسابقة طلاب طب الأسنان على مستوى الجامعات المصرية، والتي أقيمت فعالياتها بقاعة المؤتمرات بكلية الطب - جامعة القاهرة، على مستوى 16 جامعة مصرية مشاركة في المسابقة وعدد طلاب 1200 طالب.





وقال الطالب هشام عبد الحفيظ، أحد طلاب كلية طب الأسنان بجامعة الأزهر والمشارك في المسابقة، إن المسابقة تم تنظيمها من خلال الاتحاد الطلابي لطلاب طب الأسنان على مستوى الجمهورية "EADS" بمشاركة 16 جامعة يمثلها 1200 طالب وطالبة.





وأضاف أن نظام المسابقة يتضمن تكوين الفرق لكل كلية وكل طالب في فريق الكلية يختص بمادة معينة، وتوجه له الأسئلة في هذه المادة، منوها أن المسابقة تتضمن أسئلة لفريق كل كلية وكل طالب له أسئلة محددة في مادة محددة.





وأشار إلى أن طلاب الكلية كانوا ستة مشاركين في المسابقة من فرع البنين واختاروا ست مواد للإجابة على أسئلتها وهى علاج الجذور، جراحة الفم، طب أسنان الأطفال ، وتشريح الفم، مواد الاسنان، وامراض الفم والأسنان ، منوها أن كل طالب اختار مادة من هذه المواد وتم توجيه له 100 سؤال في مادته.





وأوضح أن وقت الإجابة كان ضيقا حيث من المقرر أن تتم الإجابة على 100 سؤال في نصف ساعة فقط ولكن هذا لم يقف مانعا أمام تفوق فريق الأزهر وبالفعل فاز بالمركز الأول بفارق كبير عن فرق الكليات الأخرى.





ونوه بأن فريق جامعة الأزهر حصل على 408 درجات وفريق جامعة الفيوم في المركز الثاني 377 درجة، وفريق جامعة النهضة بالمركز الثالث بـ 374 درجة، وفريق جامعة الأزهر للبنات بالمركز الرابع بـ 372 درجة، وفريق جامعة السويس بالمركز الخامس بـ 371 درجة، وفريق جامعة بدر بالمركز السادس بـ 364 درجة، وفريق جامعة القاهرة بالمركز السابع 362 درجة وفريق الجامعة البريطانية بـ 349 درجة.





وأعلنت الكلية عن أسماء الطلاب المشاركين في المسابقة وهم:

1- هشام عبدالحفيظ

2-أحمد عزيز عبدالواحد

3- محمد عصام الدين محمد على

4- طه سعد حسام الدين

5- أحمد محمد الشامى