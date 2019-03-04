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مرأة

سها مكي: نشر التوعية في القرى هدف المصرية لطب السمع.. فيديو

الإثنين 04/مارس/2019 - 09:00 ص
صدى البلد
آية التيجي - اسماء عبد الحفيظ - عدسة / عز حسين
قالت الدكتورة سها مكي أستاذ طب السمع والإتزان٫ رئيس وحدة السمع في جامعة الزقازيق، وأمين صندوق الجمعية المصرية لطب السمع والإتزان، وعضو لجنة التعليم بالمجلس القومي للمرأة، ان تجمع أطباء السمع والاتزان في مصر وخبراء أجانب في ختام المؤتمر التاسع للجمعية المصرية السمع والاتزان يساهم بشكل كبير في نشر الوعي.

واكدت مكي ان الجمعية المصرية تهدف الى نشر حملات توعوية للشعب المصري٫ ،أيضا بعمل مجموعة من القوافل للتجول في جميع أنحاء مصر٫ وداخل النجوع والقرى لتقديم خدمات طبية لا تصل لهذه المناطق.

وتابعت مكي في تصريحات خاصة لكاميرا موقع "صدي البلد" الاخباري، ان هناك العديد من الأماكن داخل مصر والتي لم نجد فيها خدمات تقدم لذوي شعاف السمع، وقد ساهمت الجمعية المصرية فى تقديم تدريب شباب الأطباء على كيفية التعامل مع ضعاف السمع، بالاضافة الى توفير الخدمات الطبية التي يحتاجونها.

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