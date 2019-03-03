في عيد ميلادها .. سهير رمزي تكشف عن رأيها في الحجاب

تحتفل اليوم الفنانة سهير رمزى بعيد ميلادها، حيث تعد من أفضل الفنانات اللاتى قدمن أعمالا سينمائية تظل حتى الآن محفورة فى ذاكرة السينما ووجدان المشاهد العربى والمصرى بصفة خاصة، وكانت أكثر الفنانات إثارة للجدل حتى الآن، وخاصة بعد قرار خلعها الحجاب.



"صدى البلد" ترصد أبرز تصريحاتها المثيرة للجدل عن الحجاب.



1- قالت الفنانة سهير رمزى إنها لا تعتبر نفسها محجبة، بل وصفت ما ترتديه بـ الاحتشام.



2- أكدت أنها لا ترى أن مساحيق التجميل والملابس الضيقة غير مناسبة مع الحجاب.



3- ترى أن حجابها أمر شخصى، وأن مظهرها الحالى جاء نتيجة حبها الشديد لشراء الملابس، بالإضافة إلى أنه الأنسب للوسط الاجتماعي الذى تعيش فيه.



4- أكدت أن حجابها أصبح موضة بعد ظهورها فى مسلسل "حبيب الروح"، إذ أن بعض المحلات التجارية أطلقت على بعض الموديلات أنها شبيهة بحجاب سهير رمزى.