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مرأة

هكذا يؤثر اكتشاف السمع المتأخر على المريض .. فيديو

الأحد 03/مارس/2019 - 09:30 م
صدى البلد
آية التيجي - اسماء عبد الحفيظ - عدسة / عز حسين
قالت الدكتورة سها مكي أستاذ طب السمع والاتزان، رئيس وحدة السمع في جامعة الزقازيق، إن السمع يبدأ دورة من يوم الولادة، حيث إن السمع يلعب عاملا كبيرا في تنمية مهارات الطفل، حيث أن اللغة تبنى عن طريق السمع، حيث إن الطفل عند عمر السنة ونصف يكون بالفعل خزن الذاكرة السمعية التي سوف يستخدمها في الحديث.

وأوضحت في تصريحات خاصة لكاميرا موقع "صدى البلد" الإخباري، أن التأخير في اكتشاف فقدان حاسة السمع في سن متأخرة لدى الاطفال، يمكن ان يشكل عائقا كبيرا على الطبيب والأم، في تعليمه جميع الأساسيات التي فقدها من ولادته.

فيما تابعت، أن التأخر في اكتشاف ضعف السمع في وقت مبكر يجعل جميع الحواس كالنظر يحتل مكانة أكبر داخل المخ، وهو ما يجعل رجوع حاسة السمع بنفس الكفاءة غير محتمل، حيث يحتاج المريض إلى عوامل مساعدة أخرى، مثل: السماعات الخارجية.

لذا نوهت مكي بضرورة الكشف المبكر والمسح السمعي عند الولادة، ولكن بالنسبة للأشخاص الذين تركوا لفترات طويلة دون علاجهم فيمكن أن تدخل العمليات الجراحية٬ مثل عمليات زراعة القوقعة، والسماعات الداخلية بجانب التأهيل النفسي، واللفظي للطفل ليتمكن من التعايش بين الأطفال بشكل يقارب الطبيعي.

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