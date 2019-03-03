اختتام أعمال اجتماعات الأطباء العرب بالتأكيد على دعم القطاع الصحي الفلسطيني

اختتم أمس السبت 2 مارس أعمال اجتماعات الأمانة العامة والمجلس الأعلى لاتحاد الأطباء العرب بعدد من التوصيات والقرارات ومن أبرز هذه القرارات انتخاب الدكتور عمر عياش نقيب أطباء لبنان – طرابلس رئيسًا للمجلس الأعلى لاتحاد الأطباء العرب، و انتخاب الأستاذ الدكتور أسامة رسلان أمينًا عامًا لفترة ثانية وانتخاب الدكتور عدنان الضمور نائب نقيب أطباء الأردن نائبًا للامين العام بالإضافة إلى الدكتور الشيخ صديق نائب الأمين العام الحالى كما تم انتخاب الدكتور عبدالله عبدالكريم كأمين عام مساعد للسودان والدكتور أحمد البوش كأمين عام مساعد للبنان.



وتصدر البيان تقديم الشكر لسعد الحريرى رئيس مجلس الوزراء اللبناني لرعايته لاجتماعات الأمانة العامة والمجلس الأعلى والمؤتمر العلمى المرافق له كذلك تقديم الشكر والامتنان لنقابة أطباء لبنان – طرابلس ممثلة فى النقيب عمر عياش ومجلس النقابة لاستضافتهم لاجتماعات ومؤتمر اتحاد الأطباء العرب الرابع والأربعون.



وتقدم أعضاء الأمانة العامة والمجلس الأعلى بتوجيه الشكر للأستاذ الدكتور أسامة رسلان ورؤساء القطاعات المهنية والإغاثية بالاتحاد لما بذلوه من جهد متميز خلال الفترة الماضية ، كما تقدم الحضور بخالص العزاء فى ضحايا قطار محطة مصر للشعب والحكومة المصرية متمنين الشفاء العاجل للمصابين.



كما أكد البيان الختامى للاجتماع على أن قضية القدس وفلسطين ستظل قضية الأطباء والأمة العربية الأولى حتى إنهاء الاحتلال الصهيونى مع ضرورة تضافر الجهود ودعم القطاع الصحي الفلسطيني الذي يزداد تدهورا يوما بعد يوم بسبب ممارسات الاحتلال الهمجية.