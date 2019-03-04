الأولى من نوعها فى صعيد مصر.. محطة مياه فرشوط تعمل بنظام Ultra Filtration للتنقية.. طاقتها الإنتاجية 400 لتر/ ثانية.. والافتتاح 30 مارس.. صور

- محطة مياه فرشوط:

- انتهاء 98% من الأعمال والافتتاح خلال الفترة القادمة

- تعمل بطاقة إنتاجية 400 لتر/ ثانية بتكلفة إجمالية 270 مليون جنيه

- الأولى على مستوى الصعيد فى تنقية المياه وجارى افتتاحها 30 مارس



أيام قليلة تفصل أهالى مدينة فرشوط والقرى المحيطة بها، عن الاستمتاع بأفضل مياه شرب ليس فى قنا فحسب، بل على مستوى صعيد مصر، حيث تستعد المدينة لافتتاح محطة مياه الشرب خلال احتفالات محافظة قنا بعيدها القومى الذى يبدأ يستمر على مدار شهر مارس الجارى، فالمحطة الجديدة تعمل بنظام جديد فى تنقية مياه الشرب يسمى" Ultra Filtration" وهو نظام يعمل وفق منظومة دقيقة جدًا فى معالجة جزيئات المياه.



تنفيذ المحطة يأتي بعد فترة طويلة من المعاناة عاشها أبناء مدينة فرشوط، مع الانقطاع المتكرر للمياه و عدم وصولها لأماكن كثيرة، خاصة القرى و الأدوار العليا، لتنعم المدينة بمحطة مياه جديدة بتقنية معالجة غير تقليدية وإمكانيات غير عادية سوف تساهم فى حل مشكلة المياه بالمدينة وتوفير احتياجات الأهالى من مياه الشرب.



وقال اللواء عبدالحميد الهجان- محافظ قنا، إن محطة مياه فرشوط مقامة على مساحة 15 ألف متر، وقد وصلت نسبة التنفيذ فيها إلي 98 ٪ وجار البدء في تجارب التشغيل لحين الانتهاء من توصيل خط المياه أسفل السكة الحديد عبر الدفع النفقي ومن المقرر بدء تشغيل المحطة وضخ المياه للأهالي بمدينة فرشوط وقراها في 30 مارس المقبل.



وأوضح محافظ قنا، أن المحطة تعد الأولى من نوعها على مستوى الصعيد من حيث النظام المتبع في تنقية المياه "Ultra Filtration " وتصل طاقتها الإنتاجية إلي 400 لتر / ثانية بتكلفة إجمالية 270 مليون جنيه ومن المقرر رفع كفائتها مستقبلا لتصل طاقتها الإنتاجية إلى 800 لتر / ثانية بهدف تلبية الطلب المتزايد على المياه النقية نتيجة للزيادة المطردة في عدد السكان.



وأضاف الهجان، أن الدولة لا تألوا جهدًا في التوسع لإقامة المزيد من محطات المياه لتوصيل مياه الشرب النظيفة لكافة المواطنين، و أن محافظة قنا شهدت تطور حقيقى فى مجال مياه الشرب خلال السنوات الأخيرة، فضلًا عن العديد من المشروعات التى يجرى العمل بها حاليًا فى مختلف مراكز ومدن المحافظة سواء مياه شرب أو صرف صحى.



وأشار ، إلى مدينة فرشوط تشهد إنشاء محطة معالجة الصرف الصحي بطاقة 30 ألف م٣ / يوم بتكلفة مالية بلغت 250 مليون جنيه وتتكون من 14 حوض"2 لاهوائي، 4 ترددى ، 8 انضاج" ومن المقرر عمل توسعات مستقبلية بالمحطة لتضم 21 حوض بطاقة إجمالية تصل إلى 45 ألف م٣ / يوم لخدمة 190 ألف مواطن من أهالي مدينة فرشوط والقرى التابعة لها، وسوف يتم الاستفادة من المياه المعالجة في زراعة الغابة الشجرية الواقعة على مساحة 1283 فدانا من خلال الري بالتنقيط، حيث تم الانتهاء من مد شبكات الري الفرعية وجار توصيل خط الري الرئيسى بنسبة تنفيذ 50٪ ومن المقرر الانتهاء منه خلال سبتمبر المقبل.



يذكر أن نظم الترشيح الفائق "Ultra Filtration" والتى يتم اختصارها لـ" UF"هي أنظمة فلترة دقيقة في وجود غشاء دقيق المسامات، يعتمد على الضغط الهيدروليكي للمذيبات ضد غشاء دقيق جدا، لحجب الجسيمات والمواد الصلبة العالقة التي تكون كبيرة الحجم في حين يتم السماح للماء والمواد المذابة ذات الوزن الجزيئي المنخفض في التدفق من خلال الغشاء، و تستعمل هذه الأغشية في الصناعة والبحوث و توظف هذه العملية لفصل وتنقية وتركيز الجزيئات في السوائل"103-106 دالتون"، وعادة محاليل البروتين، وتعتبر من أفضل ما توصلت إليه تقنية معالجة المياه ومياه الصرف الصحي.