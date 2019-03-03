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منوعات

أخيرا ذهبت لعنة مومو.. مخترع منحوتة الرعب يعلن نهايتها لأطفال العالم

الأحد 03/مارس/2019 - 11:47 م
صدى البلد
محمد علي
قالت صحيفة ميرور الإنجليزية، إن الفنان المنكوب بالذنب والذي أوجد منحوتة "مومو" التي تحولت للعبة مرعبة للأطفال على واتساب وعلى يوتيوب ، قد خرج على وسائل الإعلام اليابانية وعبر عن اعتذاره للعالم.

وذكر الفنان صاحب المنحوتة المرعبة، أن الوحش الذي قد صممه مات وأنه ليس على الأطفال الخوف بعد اليوم.

وقال الفنان الياباني كيسوكي أيسو، وهو فنّان نحات ، إنه يشعر "بالمسؤولية" من الذعر والخوف المنتشر على نطاق واسع خلال الأسابيع القليلة الماضية .

اختطفت أعماله من قبل الهاكرز ومخترع لعب الرعب الذين استخدموا منحوتته فيما يسمى تحدي مومو.

لكن الفنان أيسو (43 عاما) قال أن مومو قد مات.

وفي حديثه من الاستوديو الخاص به بالقرب من طوكيو باليابان ، قال: "إنه لم يعد موجودًا ، ولم يكن الهدف من ذلك أبدًا".

وتابع "لقد كانت منحوتا فاسد ورميته بعيدا. يمكن طمأنة الأطفال أن مومو قد مات - وهي غير موجودة ولا وجود للعن.

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