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الزراعة تطمئن المواطنين بخصوص فيروس h5n2 .. فيديو

الأحد 03/مارس/2019 - 09:04 م
صدى البلد
أيمن سيد
قالت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية إن فيروس انفلونزا الطيور h5n2 تم اكتشافه عبر الفحص الدورى للوزارة لاكتشاف الفيروسات، حيث إنه أثناء تحليل احدى عينات البط أثبتت وجود الفيروس بها.

وأضافت محرز، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" أنه تم التأكد من الفيروس ونوعه، مشيرة إلى أن جميع اللقاحات التي كانت تستخدم قبل ذلك لفيروس انفلونزا الطيور القديم تستطيع التصدى له، مشيرة إلى أن الدولة حينما تريد تطبيق الأمان الحيوي يجب العلم انه لمصلحة الفلاح فى المقام الأول.

وتابعت أن المزارع المرخصة بعد إعدام الطيور المصابة يتم تعويضها مشيرة إلى أنه يوجد مزارع كثيرة حصلت على تراخيص وهناك من طور بمزارعها، مشيرة إلى ان ما تم ترخيص اكثر من 15 ضعفا عما قبل 2015.

واستكملت أن المزارع غير المرخص يتم إغلاقها وتريد الزراعة ان تكون تحت المظلة والنظام ويجب على جميع المحلات بيع الطيور والحيونات مجمدة ومبردة لأنها فى المجازر يتم الحفاظ على الأمان الحيوى بها. 

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