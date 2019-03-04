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محافظات

تحصين 228 ألف رأس ماشية ضد أمراض الحمى القلاعية بالشرقية

الإثنين 04/مارس/2019 - 02:01 ص
تحصين رؤوس الماشية
تحصين رؤوس الماشية
محمد الطحاوي
أكد الدكتور "أشرف توفيق" مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية أنه تم تنفيذ الحملة القومية الأولى لعام 2019م للتحصين ضد أمراض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع و الترقيم والتسجيل للثروة الحيوانية بمشاركة الإدارات المختصة.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية أنه تم تحصين 228 ألفا و827 رأس ماشية بقرى وأسواق المحافظة ضد مرض الحمى القلاعية و مرض حمى الوادي المتصدع خلال الفترة من 2 إلى 28 فبراير 2019م ، مشيدًا بإقبال المواطنين واستجابتهم للحملة.

وأشار "توفيق" الي زيادة الوعي البيطري لدي المواطنين مع الإرشاد والتوعية المكثفة قبل وأثناء الحملة وعلمهم بخطورة المرض والأهمية القصوى للتحصين وكذلك التيسير الكبير على المواطنين بالإنتقال إليهم سواء في مقار اللجان أو الانتقال إليهم لمنازلهم لتحصين وترقيم الحيوانات من بيت لبيت.

وأضاف أنه تتواصل جهود مديرية الطب البيطري بالشرقية لتحقيق أهداف الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجيتها.

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