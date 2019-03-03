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وزير صحة سابق لـ صدى البلد: الدولة تتكفل بـ 1500 عملية زراعة قوقعة سنويا.. فيديو

الأحد 03/مارس/2019 - 09:31 م
صدى البلد
آية التيجي - اسماء عبد الحفيظ - عدسة / عز حسين
قال سامح فريد وزير الصحة السابق، إن الجمعية المصرية لطب السمع والاتزان استغلت اليوم العالمي للسمع لكي تقيم احتفالها التاسع السنوي، بهدف نشر التوعية المجتمعية بين الشعب المصري.

وأكد فريد، أن أمراض السمع يمكن أن تؤدي إلى إعاقات في التواصل، وهو ما يجعلها تشكل عبئا نفسيا واجتماعيا واقتصاديا، لذا يجب ان يساهم جميع أفراد الشعب بقوة في المشكلة وحلها.

وتابع أن الشعب يمكن ان يقدم عدة مساهمات، مثل المساهمات المالية، لتوفير الدعم المطلوب والتمويل المطلوب لعمل حملات دعائية، للتوعية تجاه الكشف المبكر وإجراء المسح السمعي عند الولادة للأطفال.

فيما أكد أن وزارة الصحة مؤخرا، تقوم بعمل المسح السمعي ضمن التأمين الصحي للرضع، لأن هذه الحملة تجد رواجا كبيرا إذا اهتم الإعلام بها، مثل كثير من الحملات التي نجحت في الفترة السابقة كحملة الكشف عن فيروس سي.

وأوضح أن الدولة كانت تمول قديما عمليات زراعة القوقعة لتصل إلى 12 حالة سنويا، إلا أن اليوم تقوم الحكومة بالتكفل بأكثر من 1500 حالة زراعة القوقعة، إضافة إلى ان صرف السماعات الداخليه لضعف السمع أصبحت تصرفا في التأمين الصحي، وذلك على عكس ما كان يحدث مسبقا.

وشدد على أهمية الاهتمام المسح السمعي المبكر للأطفال، لأن الأطفال الذين يصلون إلى سن المدرسة، يعانون من ضعف السمع ويحتاجون إلى معين سمعي، وهو ما يجعله لا يشعر بالتفاعل داخل الفصل الدراسي بسبب إعاقته.

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