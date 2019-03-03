برلماني: القمح المصري الثاني عالميا من حيث الجودة.. ويحتاج لأسعار عادلة

طالب النائب رائف تمراز وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، بتشكيل لجنة من ممثلى وزارة الزراعة وكذلك التموين، ولجنة الزراعة بمجلس النواب إضافة إلى ممثلى الاتحاد التعاونى للفلاحين والاتحاد التعاونى للجمعيات الزراعية، وتحديد سعر توريد مناسب لمحصول القمح.



وطالب تمراز فى تصريحات لـ"صدى البلد"، بتحديد سعر القمح على متوسط 12 شهرا وليس على متوسط 3 أشهر تطبيقا لتحديد أسعار القمح العالمية، موضحا أن الدولة تنتج حوالى 9 ملايين طن من القمح، وتشترى من 2.5 لـ 3 ملايين طن، بالرغم من أن جودة القمح المصرى تحت المركز الثانى عالميا بعد جودة القمح الفرنسى.



وتابع: يتم خلط القمح المصرى بالقمح المستورد لرفع جودة الاخيرة حتى يتسنى استعماله" يجب شراء القمح المصرى بأسعار أعلى من الاسعار العالمية للقمح.



كان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية قال إنه جار تحديد سعر القمح المحلى للمزارعين، حيث تمت مخاطبة وزارة المالية وأن حساب سعر القمح المحلى يكون ضمن دراسة بعض الخصائص وهى أن وزارة الزراعة تقوم بحساب تكاليف الإنتاج، وتقوم هيئة السلع التموينية بحساب تكلفة القمح المستورد على مدار 3 أشهر، وتكاليف النقل.