ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

برلماني: القمح المصري الثاني عالميا من حيث الجودة.. ويحتاج لأسعار عادلة

الأحد 03/مارس/2019 - 09:22 م
صدى البلد
أسامة علي
طالب النائب رائف تمراز وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، بتشكيل لجنة من ممثلى وزارة الزراعة وكذلك التموين، ولجنة الزراعة بمجلس النواب إضافة إلى ممثلى الاتحاد التعاونى للفلاحين والاتحاد التعاونى للجمعيات الزراعية، وتحديد سعر توريد مناسب لمحصول القمح.

وطالب تمراز فى تصريحات لـ"صدى البلد"، بتحديد سعر القمح على متوسط 12 شهرا وليس على متوسط 3 أشهر تطبيقا لتحديد أسعار القمح العالمية، موضحا أن الدولة تنتج حوالى 9 ملايين طن من القمح، وتشترى من 2.5 لـ 3 ملايين طن، بالرغم من أن جودة القمح المصرى تحت المركز الثانى عالميا بعد جودة القمح الفرنسى.

وتابع: يتم خلط القمح المصرى بالقمح المستورد لرفع جودة الاخيرة حتى يتسنى استعماله" يجب شراء القمح المصرى بأسعار أعلى من الاسعار العالمية للقمح.

كان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية قال إنه جار تحديد سعر القمح المحلى للمزارعين، حيث تمت مخاطبة وزارة المالية وأن حساب سعر القمح المحلى يكون ضمن دراسة بعض الخصائص وهى أن وزارة الزراعة تقوم بحساب تكاليف الإنتاج، وتقوم هيئة السلع التموينية بحساب تكلفة القمح المستورد على مدار 3 أشهر، وتكاليف النقل.

ترشيحاتنا

بشرى سارة.. الزراعة تكشف موعد إعلان ضوابط خفض أسعار الدواجن.. فيديو

محمد صلاح يقود تشكيلة ليفربول الرسمية في مواجهة إيفرتون

لعبة PUBG تنهي حياة طفل مصري في الكويت

الخشت: جامعة القاهرة حققت أعلى ترتيب ضمن أهم التصنيفات العالمية

إصالة: أحمل 3 جنسيات وفخورة بجنسية وطني الأم سوريا

زيزى عادل: استعنت بأربعة موديل من الرجال فى أغنية الرجالة.. فيديو

الهند تستخدم قنبلة إسرائيلية في غارة جوية لضرب باكستان

القبض على شقيقتين بالأقصر متهمتان بقضية «مستريحة الأرانب»

نبيل الحلفاوى يعلق على فوز الزمالك أمام بترو أتليتكو

السعودية توقف 50 شخصا بينهم 4 مصريين فى قضايا أمنية

شاهد.. لحظة وفاة لاعب جابوني داخل أرض الملعب

رونالدو يقود يوفينتوس أمام نابولي في الدوري الإيطالي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجمة Spice girls إيما بونتون تتزوج من خطيبها بعد علاقة 20 عاما وطفلين.. صور

أول صورة لـ كندة علوش مع ابنتها حياة عمرو يوسف

السيسي يستقبل رئيس مجمع الكنائس الشرقية بالفاتيكان.. صور

ورود وتورتة في استقبال مطار برج العرب لأولى الرحلات المباشرة من عمان.. صور

مئات الأهالي بنجع حمادي يؤدون صلاة الجنازة على مكاريوس ضحية محطة مصر.. صور

فيديو

زيزى عادل: استعنت بأربعة موديل من الرجال فى أغنية الرجالة.. فيديو
شاهد .. هدف الزمالك فى شباك بترو أتلتيكو الأنجولي بالكونفدرالية
شاهد.. وائل كفوري يروج لأغنية ولاد الحرام
الخشت: جامعة القاهرة حققت أعلى ترتيب ضمن أهم التصنيفات العالمية
3 أسباب خطيرة تزيد نسبة إصابة الرُضع بضعف السمع .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح محاكمة أصحاب الكلاب المفترسة جنائيا حال تضرر المواطنين؟

هل تؤيد مقترح محاكمة أصحاب الكلاب المفترسة جنائيا حال تضرر المواطنين؟