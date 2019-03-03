محافظ الشرقية: المحافظة عانت من وجود مشكلات تعوق توصيل الغاز للمنازل

استقبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وفدًا من شركة بتروتريد للغاز لبحث ومناقشة آلية تحصيل المستحقات من العملاء مستخدمي الغاز الطبيعي ولدفع عجلة العمل وإسراع الخطى في تنفيذ مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بمختلف مراكز ومدن المحافظة ، بحضور اللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات والنائب هاني دري أباظة عضو مجلس النواب.



وأكد محافظ الشرقية أهمية توصيل مشروع الغاز الطبيعي للمنازل باعتباره مصدر نظيف للطاقة يٌقَدم للمواطن بشكل حضاري ولائق وبسعر مناسب ، مشيرًا إلى أن العمل يجري بالمشروع على قدمٍ وساق بمختلف مراكز ومدن المحافظة بالتنسيق بين الشركات المسند لها تنفيذ الأعمال ورؤساء المراكز والمدن والأحياء والجهات المعنية .



وأشار المحافظ إلى أن الشرقية عانت لسنوات طويلة بسبب مشكلات عدم توصيل الغاز، ما حرم الملايين من المواطنين من أبناء المحافظة من وصول الخدمة وتشهد الآن طفرة في تنفيذ المشروع مما يساهم وبشكل كبير في تقليل تكلفة أسطوانة الغاز ويعد مصدر نظيف للطاقة.