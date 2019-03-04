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اقتصاد

اليوم.. رجال الأعمال تناقش القطاعات المستهدفة للمستثمرين الصينيين بمصر

الإثنين 04/مارس/2019 - 08:05 ص
صدى البلد
ولاء عبد الكريم
تستضيف جمعية رجال الأعمال المصريين اليوم الاثنين، الوزير المفوض هان بينج المستشار الاقتصادي والتجاري بسفارة جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة وذلك لبحث القطاعات الاستثمارية المستهدفة لرجال الأعمال الصينيين في مصر.

صرح بذلك المهندس أحمد منير عزالدين رئيس لجنة تنمية العلاقات مع الصين بجمعية رجال الأعمال المصريين.

وأكد عزالدين، أن اللقاء يناقش آفاق التعاون الاستراتيجي مع الصين وسبل جذب الاستثمارات من خلال التعرف علي القطاعات المستهدفة لدى الصينيين في مصر بالإضافة إلى بحث كيفية زيادة الصادرات المصرية والتحديات التي تواجهها المنتجات المصرية في السوق الصينية ووضع حلول لتنمية حجم التجارة والاستثمار المباشر بالبلدين.

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