بحوث البترول يستقبل وفدا من جامعة شيربروك الكندية للتعاون في التكنولوجيا

استقبل الأستاذ الدكتور ياسر مصطفى مدير معهد بحوث البترول وفد من كلية الهندسة بجامعة شيربروك الكندية ضم البروفسير رضوان مصمودي، الأستاذ الدكتور حمدي محمد، وذلك بحضور رئيس التحالف القومي للبتروكيماويات، ورئيس وحدة إصدار شهادات الصلاحية لناقلات البترول" NDT" الأستاذ الدكتور محمد عبد الرؤوف؛ لبحث سبل التعاون المشترك بين المعهد وجامعة شيربروك الكندية.





وخلال اللقاء استعرض مدير المعهد ما يقدمه المعهد من أبحاث ودراسات ومعامل تساعد قطاع البترول والقطاعات المدنية الأخرى، موضحًا حرص المعهد على الحصول نتائج دقيقة عند تحليل العينات سواء كانت جيولوجيه أو عينات الغاز من أجل الوصول إلي العالمية، بالإضافة إلى تزويد قطاع البترول والكيماويات اللازمة لتسهيل عمليات الإنتاج والحفاظ على استمراريتها .





وأضاف أن المعهد يشرف برئاسة وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا لمجلس إدارته وأثره في التواصل المباشر بين قطاع البترول والمعهد، وذلك من خلال ربط الأولويات بخطة واستراتيجية وزارة البترول للمساهمة في تطوير القطاع ، مشيرا إلى إنشاء وحدة لضبط جودة الفحم من خلال توفير الأجهزة المناسبة لتحليل الفحم للتأكد من صلاحيته وجودته ومطابقته للمواصفات وذلك لاهتمام الدولة بالاعتماد على الفحم كمصدر للطاقة في شركات الاسمنت، كبديل للغاز الطبيعي، لافتا أن تلك الوحدة تابعة للمعمل المركزي للتحاليل.





ومن ناحيته استعرض د. عبد الرؤوف الدور الذي يلعبة التحالف القومي للبتروكيماويات والممول من أكاديمية البحث العلمي بمبلغ 17 مليون جنيه، في ربط قطاعات الدولة المصرية "بحث علمي – بترول – صناعة – انتاج حربي – قطاع خاص" تحت مظلة واحدة بهدف تعظيم القيمة المضافة والنهوض بصناعة البتروكيماويات وتعميق المنتج المحلي، وذلك في إطار تحقيق رؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030.





واستكمل: المعهد يقوم بدور قومي وحيوي وفعال لإصدار شهادات الصلاحية لناقلات المواد البترولية من" الغاز الصب والبنزين والسولار " على مستوى الجمهورية لضمان سلامتها حفاظًا على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة كذلك مستودعات الشركات والمحطات التابعة لشركات التسويق حيث تم إبرام ١٥ اتفاقية تعاون مع شركات البترول والنقل المختلفة العاملة في ذلك المجال كالجمعية التعاونية ومصر للبترول والسهام البترولية وانترلاين لنقل الغاز وغيرهم من الشركات، وذلك بجانب تقديم المعهد لخدمات التفتيش الهندسي لعدد ٢٣ شركة بترول لامتلاكه أكبر منظومة إلكترونية تضم أحدث الأجهزة والتقنيات العالمية في ذلك المجال.



