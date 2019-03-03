ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

كيف تطلب إجازة مرضية من مديرك دون مشاكل.. إليك الطريقة

الأحد 03/مارس/2019 - 11:07 م
صدى البلد
محمد علي
كشفت شبكة "بي بي سي"، عن انخفاض عدد أيام الإجازات المرضية للعاملين في بريطانيا بقرابة النصف منذ عام 1993، فبينما كان العامل يتغيب 7.2 أيام في المتوسط كل عام بسبب المرض، انخفض هذا الرقم إلى 4.1 أيام في عام 2017.

ولا تُرجِع كايلي إينسلي، وهي باحثة بقسم الأمراض المُعدية والأوبئة بجامعة إمبريال كوليدج لندن، ذلك لحدوث طفرات في المجال الطبي ولا لأن الناس أصبحوا أقل إصابة بالمرض.

وتشير دراسات إلى أن الخوف من المديرين وعدم الاطمئنان لردة فعلهم أجبر المزيد من العاملين على مواصلة العمل أثناء المرض.

لكن قالت بي بي سي، إن الطريقة الصحيحة لطلب أجازة من مديريك هي بقول الحقيقية وعدم التظاهر بالمرض أو أن تكون حالتك مستقرة وتتكاسل عن العمل لهذه الحجة. 

وينصح الخبراء الموظف بسرعة إبلاغ المدير في حال إصابته بالمرض، نظرا لأن إبلاغ المدير في بداية المرض قد يمنحه وقتا كافيا للتخطيط لتغطية غياب الموظف، لكن أهم شيء الالتزام بالصدق تحاشيا لسوء الفهم.

وهذا يعني إن السبيل الأفضل هو اتباع السياسات والإجراءات المعتمدة بالمؤسسة، بينما الأسوأ هو الكذب أو التهويل على المديرين.

ترشيحاتنا

الزمالك يفتتح التهديف في شباك بيترو أتليتكو ويجدد آماله ..فيديو

نجم الأهلي يوجه رسالة دعم للفريق.. لهذا السبب

زيزى عادل توضح حقيقة صلة القرابة بينها وبين محمد رمضان.. فيديو

في ذكرى رحيله .. 6 معلومات لا تعرفها عن ابن إسماعيل ياسين

نجم منتخب تونس السابق: الزمالك صلب دفاعيا وأعاد نفسه منافسا بـ الكونفيدرالية

ترتيب مجموعة الزمالك فى الكونفدرالية بعد الفوز على بترو أتلتيكو

تعليق نارى لـ هاني شاكر بعد فوز الزمالك

التموين تزف بشرى سارة للمواطنين حول الحذف من الدعم

بيراميدز يوجه رسالة إلى نجمه بعد الانضمام لمنتخب البيرو

250 ألف جنيه للكلى و500 لفص الكبد.. نكشف مافيا استقطاب الشباب لبيع الأعضاء

مصرع شخصين تفحما داخل سيارة في حادث بالعاشر من رمضان ..صور

النائب العام يستدعي رئيس هيئة السكة الحديد وآخرين بسبب حادث محطة مصر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجمة Spice girls إيما بونتون تتزوج من خطيبها بعد علاقة 20 عاما وطفلين.. صور

أول صورة لـ كندة علوش مع ابنتها حياة عمرو يوسف

السيسي يستقبل رئيس مجمع الكنائس الشرقية بالفاتيكان.. صور

ورود وتورتة في استقبال مطار برج العرب لأولى الرحلات المباشرة من عمان.. صور

مئات الأهالي بنجع حمادي يؤدون صلاة الجنازة على مكاريوس ضحية محطة مصر.. صور

فيديو

رامي عياش يطرح أغنية وصفولي عيونك ..فيديو
أحمد موسى يشكر موقع صدى البلد وأحمد صبري رئيس التحرير لعدم الوقوع في فخ السوشيال ميديا بشأن وزير النقل .. فيديو
زيزى عادل توضح حقيقة صلة القرابة بينها وبين محمد رمضان.. فيديو
مواقف طريفة على الهواء بسبب الموبايل .. القعيد يرد على الهواء: أنا في التليفزيون .. عكاشة ينفعل داخل الاستوديو: مش عايز موبايل يرن ..عامر: أنا كنت عامل التليفون صامت مش عارف رن إزاي
شاهد.. رئاسة الجمهورية تستعرض لقاءات السيسي مع ضيوف مصر اليوم

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح محاكمة أصحاب الكلاب المفترسة جنائيا حال تضرر المواطنين؟

هل تؤيد مقترح محاكمة أصحاب الكلاب المفترسة جنائيا حال تضرر المواطنين؟