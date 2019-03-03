كيف تطلب إجازة مرضية من مديرك دون مشاكل.. إليك الطريقة

كشفت شبكة "بي بي سي"، عن انخفاض عدد أيام الإجازات المرضية للعاملين في بريطانيا بقرابة النصف منذ عام 1993، فبينما كان العامل يتغيب 7.2 أيام في المتوسط كل عام بسبب المرض، انخفض هذا الرقم إلى 4.1 أيام في عام 2017.





ولا تُرجِع كايلي إينسلي، وهي باحثة بقسم الأمراض المُعدية والأوبئة بجامعة إمبريال كوليدج لندن، ذلك لحدوث طفرات في المجال الطبي ولا لأن الناس أصبحوا أقل إصابة بالمرض.





وتشير دراسات إلى أن الخوف من المديرين وعدم الاطمئنان لردة فعلهم أجبر المزيد من العاملين على مواصلة العمل أثناء المرض.





لكن قالت بي بي سي، إن الطريقة الصحيحة لطلب أجازة من مديريك هي بقول الحقيقية وعدم التظاهر بالمرض أو أن تكون حالتك مستقرة وتتكاسل عن العمل لهذه الحجة.





وينصح الخبراء الموظف بسرعة إبلاغ المدير في حال إصابته بالمرض، نظرا لأن إبلاغ المدير في بداية المرض قد يمنحه وقتا كافيا للتخطيط لتغطية غياب الموظف، لكن أهم شيء الالتزام بالصدق تحاشيا لسوء الفهم.



