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رياضة

ميدو مهنئا الزمالك بفوزه على بترو أتليتكو: ألف مبروك الحمد لله

الأحد 03/مارس/2019 - 09:12 م
ميدو
ميدو
محمد بدران
وجه أحمد حسام "ميدو"، المدير الفني لفريق الوحدة السعودي، التهنئة للفريق، بعد تحقيقه فوزا مهما على نظيره بترو أتلتيكو الأنجولي، بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت على ملعب 11 نوفمبر، ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكتب "ميدو" على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "‏‏‏‎ألف مبروووك الحمد لله".

وبتلك النتيجة، يرتفع رصيد الزمالك إلى 5 نقاط في المركز الثاني خلف جورماهيا الكيني صاحب الصدارة بـ6 نقاط، ومن خلفهما بترو أتلتيكو ونصر حسين داي الجزائري بـ4 نقاط، قبل مواجهة جورماهيا ونصر حسين داي مساء اليوم.
ميدو مهنئا الزمالك بفوزه على بترو أتليتكو: ألف مبروك الحمد لله

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