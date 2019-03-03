أعراض تنذر عن إصابتك بسرطان الرئة

قال الدكتور أيمن السيد سالم أستاذ ورئيس قسم الصدر بكلية الطب قصر العيني جامعة القاهرة، إن سرطان الرئة يصيب الرئتين والشعب الهوائية، وتأتي الإصابة بالسرطان بشكوى متدرجة، فتكون البداية بكحة خفيفة وتشتد تدريجيا، وتستمر لمدة أسابيع، ثم يظهر بصاق مدمم أو دم صافي مع الكحة وهي علامة تحذير يجب مراجعة الطبيب الاستشاري المتخصص في الصدر فورا.



أضاف الدكتور أيمن سالم، أنه وبعد فترة تظهر آلام بالصدر قد تكون خفيفة أو متوسطة أو شديدة، وتستمر ولا تستجيب للمسكنات، ومن هنا يجب مراجعة استشاري الصدر خاصة عند حدوث كحة مستمرة أو ألم مستمر في القفص الصدري أو دم مع الكحة.



وأشار إلى أن المرض ليس بجديد ولكنه ازداد مع ازدياد معدلات التدخين في مصر، موضحا أن مسبباته الرئيسية عادة التدخين بكافة صوره وأشكاله مثل: السجائر والسيجار والبايب والتمباك والشيشة، مؤكدا أن كل أشكال التدخين العادية أو التفاح والفواكه وما شابه يؤدي إلى ارتفاع نسبة سرطان الرئة.