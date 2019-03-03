ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

أعراض تنذر عن إصابتك بسرطان الرئة

الأحد 03/مارس/2019 - 10:36 م
صدى البلد
ريهام قدري
قال الدكتور أيمن السيد سالم أستاذ ورئيس قسم الصدر بكلية الطب قصر العيني جامعة القاهرة، إن سرطان الرئة يصيب الرئتين والشعب الهوائية، وتأتي الإصابة بالسرطان بشكوى متدرجة، فتكون البداية بكحة خفيفة وتشتد تدريجيا، وتستمر لمدة أسابيع، ثم يظهر بصاق مدمم أو دم صافي مع الكحة وهي علامة تحذير يجب مراجعة الطبيب الاستشاري المتخصص في الصدر فورا.

أضاف الدكتور أيمن سالم، أنه وبعد فترة تظهر آلام بالصدر قد تكون خفيفة أو متوسطة أو شديدة، وتستمر ولا تستجيب للمسكنات، ومن هنا يجب مراجعة استشاري الصدر خاصة عند حدوث كحة مستمرة أو ألم مستمر في القفص الصدري أو دم مع الكحة.

وأشار إلى أن المرض ليس بجديد ولكنه ازداد مع ازدياد معدلات التدخين في مصر، موضحا أن مسبباته الرئيسية عادة التدخين بكافة صوره وأشكاله مثل: السجائر والسيجار والبايب والتمباك والشيشة، مؤكدا أن كل أشكال التدخين العادية أو التفاح والفواكه وما شابه يؤدي إلى ارتفاع نسبة سرطان الرئة.

ترشيحاتنا

النائب العام يستدعي رئيس هيئة السكة الحديد وآخرين بسبب حادث محطة مصر

65 دقيقة.. الزمالك يعتمد على المرتدة ويغلق المساحات أمام بترو أتليتكو

في ذكرى رحيله .. 6 معلومات لا تعرفها عن ابن إسماعيل ياسين

شاهد.. تشكيل من الرافال في التدريبات الجوية بين مصر وفرنسا

بشرى لجماهير القلعة الحمراء.. وليد أزارو يعود لقائمة الأهلي أمام بتروجت

الهند تستخدم قنبلة إسرائيلية في غارة جوية لضرب باكستان

داعية إسلامي يبشر كل مظلوم ويطمئنه بـ 4 آيات قرآنية .. فيديو

شاهد ماذا قال معتز مطر المنافق عن الجيش والشرطة سابقا .. وماذا يقول اليوم

الزراعة تعلن اكتشاف نوع جديد من إنفلونزا الطيور ..فيديو

السعودية توقف 50 شخصا بينهم 4 مصريين فى قضايا أمنية

إيهاب جلال يعلن رأيه فى اختيارات قائمة منتخب مصر

شاهد .. هدف الزمالك فى شباك بترو أتلتيكو الأنجولي بالكونفدرالية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجمة Spice girls إيما بونتون تتزوج من خطيبها بعد علاقة 20 عاما وطفلين.. صور

أول صورة لـ كندة علوش مع ابنتها حياة عمرو يوسف

السيسي يستقبل رئيس مجمع الكنائس الشرقية بالفاتيكان.. صور

ورود وتورتة في استقبال مطار برج العرب لأولى الرحلات المباشرة من عمان.. صور

مئات الأهالي بنجع حمادي يؤدون صلاة الجنازة على مكاريوس ضحية محطة مصر.. صور

فيديو

أحمد موسى يشكر موقع صدى البلد وأحمد صبري رئيس تحرير لعدم الوقوع في فخ السوشيال ميديا بشأن وزير النقل .. فيديو
زيزى عادل توضح حقيقة صلة القرابة بينها وبين محمد رمضان.. فيديو
مواقف طريفة على الهواء بسبب الموبايل .. القعيد يرد على الهواء: أنا في التليفزيون .. عكاشة ينفعل داخل الاستوديو: مش عايز موبايل يرن ..عامر: أنا كنت عامل التليفون صامت مش عارف رن إزاي
شاهد.. رئاسة الجمهورية تستعرض لقاءات السيسي مع ضيوف مصر اليوم
زيزى عادل: استعنت بأربعة موديل من الرجال فى أغنية الرجالة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح محاكمة أصحاب الكلاب المفترسة جنائيا حال تضرر المواطنين؟

هل تؤيد مقترح محاكمة أصحاب الكلاب المفترسة جنائيا حال تضرر المواطنين؟