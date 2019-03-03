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فن

جينا سلطان من عالم الأزياء لبوابة السينما من خلال بحب السيما

الأحد 03/مارس/2019 - 09:30 م
صدى البلد
سعيد فراج
أعلن مؤسسو مبادرة «بحب السيما» عن تأسيس شركة «بحب السيما» للإنتاج السينمائي، بهدف إعادة السنيما المصرية لدورها الريادي، وذلك بالتعاون مع المنتج والمخرج سامح مصطفي مؤسس المبادرة وبرعاية مؤسسة وعي للخدمة المجتمعية برئاسة النائب البرلماني تامر الشهاوي، وبدعم ومشاركة كوكبة كبيرة من صناع ونجوم السينما في مصر والوطن العربي.

وفى بيان صحفي لـ «جينا سلطان»، عبرت عن اقتناعها التام بـ «مبادرة بحب السيما» وبأهدافها، لأنها مشروع قومى كبير لتفعيل القوة الناعمة وبناء الشخصية المصرية الحقيقية بكل ملامحها الجميلة، وعودة السينما المصرية لزمن كان الفن هو لغته السائدة، مشيرة إلى أن السينما حق أصيل لكل المصريين، إذ ترفع المبادرة شعار «الفرحه مش بفلوس».

وتستهدف مبادرة «بحب السيما» إنتاج 12 عملًا سينمائيًا بشكل سنوي، وزيادة عدد شاشات العرض السينمائي في مصر، بعدد ألفي شاشة تغطي جميع القرى والمحافظات المصرية، بمضمون ورؤيه فنيه راقيه لتعرض في كل محافظات مصر ومدنها وقراها.
جينا سلطان من عالم الأزياء لبوابة السينما من خلال بحب السيما
جينا سلطان من عالم الأزياء لبوابة السينما من خلال بحب السيما
جينا سلطان من عالم الأزياء لبوابة السينما من خلال بحب السيما
جينا سلطان من عالم الأزياء لبوابة السينما من خلال بحب السيما
جينا سلطان من عالم الأزياء لبوابة السينما من خلال بحب السيما
جينا سلطان من عالم الأزياء لبوابة السينما من خلال بحب السيما
جينا سلطان من عالم الأزياء لبوابة السينما من خلال بحب السيما
جينا سلطان من عالم الأزياء لبوابة السينما من خلال بحب السيما

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