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رياضة

الزمالك يحطم لعنة طاردته 1215 يوما بالكونفدرالية بعد الفوز على بترو أتليتكو

الأحد 03/مارس/2019 - 09:02 م
صدى البلد
محمد سمير
نجح فريق الزمالك، بقيادة السويسري كريستيان جروس، في تحقيق فوز مهم على حساب مضيفه بيترو أتليتكو الأنجولي، بنتيجة (1-0)، اليوم السبت، في الجولة الرابعة للمجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وفاز الزمالك على الفريق الأنجولى بهدف المغربي حميد أحداد، الذي وضع بصمته الأولى مع الزمالك بعد مشاركته بشكل أساسي، على حساب كهربا الموقوف من الإدارة.

وبفوز الزمالك اليوم على الفريق الأنجولي، يحطم الأبيض لعنة لازمته لأكثر 1215 يوما، حيث لم يتذوق طعم الانتصارات الإفريقية خارج ملعبه منذ فترة طويلة وصلت إلى 3 أعوام و4 أشهر تقريبًا وبالتحديد منذ فاز على الصفاقسي التونسي بنتيجة 3-1 في ختام دور المجموعات من نسخة 2015 للكونفدرالية .

وسجل ثلاثية الأبيض في شباك الفريق التونسي، كل من محمود "كهربا" وأحمد حمودي لاعب الفريق السابق (هدفين).

ولم يفز الزمالك خارج أرضه، خلال النسخة الحالية من بطولة الكونفدرالية، في 3 مباريات خاضها قبل لقاء بيترو أتليتكو، حيث خسر الفريق إيابا من القطن التشادي بنتيجة (0-2)، في دور الـ32 الأول رغم فوزه في القاهرة بسبعة أهداف نظيفة.

وتعادل سلبيًا مع اتحاد طنجة المغربي في ذهاب دور الـ32 الثاني بالمغرب، قبل أن يفوز في الإياب، بالإسكندرية بنتيجة (3-1).

وأخيرًا، خسر الفريق في افتتاح دور المجموعات، بنتيجة (4-2) أمام جورماهيا الكيني، ليعود ويفوز اليوم على بيترو أتليتكو الأنجولي.

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