بمشاركة هند صبري ورانيا علواني.. المعهد الفرنسي يحتفل بيوم المرأة العالمي الجمعة

يحتفل المعهد الفرنسي بمصر التابع للسفارة الفرنسية، باليوم العالمي لحقوق المرأة، الجمعة المقبلة، ويدور احتفال هذا العام حول الرياضة ومكانة المرأة .



تٌعقد الاحتفالية بقاعة احتفالات المعهد الفرنسي، بحضور الفنانة هند صبري، ضيفة شرف الحفل تحت عنوان "المرأة والرياضة: التغلب على التحديات".



وقال المعهد في بيان له اليوم: "قبل أن يتم تسليم جائزة المساواة بين المرأة والرجل في نسختها الثانية، نستمع إلى شهادات شخصيات نسائية رياضية عن الرياضات التي يمارسنها أو مارسنها من بينهم النائبة البرلمانية رانيا علواني، بطلة السباحة والمتميزة في مجالي الطب والسياسة، ودينا واصف، المتمرسة في ركوب الدراجات النارية ، ومريم عماد، المتميزة في رياضة الباركور ، وفريدة سالم، مدربة كرة القدم، والفرنسية مارغيد كويوك والمصرية أية يوسف، وممارسة لعبة غير نسائية بالمرة !! وهي لعبة رولر ديربي، وهنا جودة، الطفلة الموهوبة في عالم تنس الطاولة وكذا مبادرة ʺنفسʺ التي تمنح الإرادة والأمل في تعلم كرة القدم للفتيات الأكثر احتياجًا".



يُشار إلى ان اليوم الدولي للمرأة أو اليوم العالمي للمرأة هو احتفال عالمي يحدث في اليوم الثامن من شهر مارس من كل عام، ويقام للدلالة على الاحترام العام، وتقدير وحب المرأة لإنجازاتها الاقتصادية، والسياسية والاجتماعية، وفي بعض الدول كالصين وروسيا وكوبا تحصل النساء على إجازة في هذا اليوم.