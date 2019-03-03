وزير الشباب والرياضة يحضر ختام كأس العالم للخماسي الحديث



وتوج وزير الشباب و الرياضة الزوجي أحمد الجندي وهايدي عادل بعد حصولهم علي ذهبية التتابع المختلط.



وأحرز الزوجي المصري الميدالية الذهبية محققًا 1432 نقطة فيما حصد الميدالية الفضية الزوجي التشيكي بمجموع نقاط 1396 ، كما فاز الزوجي المجري بالميدالية الفضية بمجموع نقاط 1383 نقطة.



وقد سلم جوائز البطولة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة و كلاوس شورمان رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث وشايني فانج سكرتير عام الاتحاد الدولي والمهندس أحمد صبرة العضو المنتدب لشركة الأهلي للتنمية العقارية و المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي و الدكتور محمد حيي عضو اللجنة الطبية بالاتحاد الدولي وعوض سامي مدير البطولة وكونستانتينوس جورجيداس رئيس الأكاديمية الأولمبية الدولية .



الجدير بالذكر أن هذه الذهبية الثانية لأحمد الجندي حيث فاز أمس بذهبية فردي الرجال بمجموع نقاط 1465 .



وقد اختتمت اليوم منافسات البطولة بمشاركة 31 دولـة هـم: الأرجنتين وأستراليا والنمسـا والبحرين وبيلاروسيا وبلغـاريـا وكندا والتشـيك وفنلندا وفرنسـا وجورجيا وألمـانيـا وإنجلتـرا والمجــر وأيرلندا وأمريكـا وإيطـاليـا واليـابــان وكازخسـتان وكوريا ولاتفيـا وليتـوانيـا وبـولنـدا وروسـيا وصربيا وجنـوب أفريقيـا وإسبانيا وتركيا وأوكرانيـا والمكسيك، بالإضـافـة إلـى مصـر الدولـة المنظمـة، بعـدد 85 لاعـبا و74 لاعبـة و93 إداريا ومـدربا.

حضر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ختام كأس العالم للخماسي الحديث المقام حاليا علي ملاعب نادي بلاتينيوم خلال الفترة من 27 فبراير حتي 3 مارس الجاري.