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ديني

ماذا يفعل المأموم عند زيادة الإمام في عدد الركعات

الأحد 03/مارس/2019 - 09:00 م
صدى البلد
محمد صبري عبد الرحيم
أكدت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، أن الإمام إذا زاد في عدد ركعات الصلاة فيجب على المُصلين خلفه أن ينبهوه بالتسبيح.

وأضافت اللجنة في إجابتها عن سؤال: «ما حكم إذا زاد الإمام عن 4 ركعات في صلاة العصر؟»: أنه إذا لم يستجب الإمام للتنبيه فلا تصح متابعته، إذا كان المأمومين متيقنين من خطأ الإمام، وإن قاموا مع الإمام فسدت صلاتهم.

وتابعت: أن الإمام إذا وقف وزاد في عدد الركعات ولم ينتبه إلى الخطأ والسهو فالمأموم هنا مُخير بين أن ينتظر الإمام جالسًا في التشهد ليسلم معه عند تسليمه أو ينوي المفارقة ويسلم.

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