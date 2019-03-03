شاهد.. السجائر الإلكترونية تنتشر بين الشباب لهذا السبب

بدأت خلال السنوات الأخيرة ظاهرة تدخين السجائر الإلكترونية بكثرة، خصوصا بين أوساط الشباب، وبدأ البعض يتساءل هل من الممكن ان تصبح بديلا عن السجائر التقليدية وما المخاطر التي تتسبب فيها؟.



وعرضت فضائية " سي إن إن "، تقريرا يبرز الاختلاف بين السجائر الالكترونية والعادية ، والذي أوضح أن نسبة الضرر الناتج من السيجارة الاليكترونية تعد أقل بكثير من التقليدية .



وأفاد بأن اتجاه البعض للسجائر الإلكترونية من أجل الإقلاع عن التدخين، ولكن لم يقلعوا بل تزايد استخدامها وخصوصا بين الشباب.





