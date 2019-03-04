برلماني يتقدم بطلب إحاطة موجه لوزير الزراعة بشأن مزرعة المنزلة السمكية

قال النائب رائف تمراز وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن تقدم بطلب إحاطة موجه للدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة بشأن المزرعة السمكية للمنزلة.



وأوضح تمراز خلال تصريحات لـ:"البلد" أن مساحة المزرعة حوالي 1200 فدان ويطالب وزارة الزراعة بموافقة اللجنة بمجلس النواب بكشف حساب عن مصروفات وإيرادات المزرعة وكذلك عدد العمال بالمزرعة، لمعرفة ما إذا كانت المزرعة تدر ربحا يدخل الموازنة العامة للدولة من عدمه.



وكذلك أسباب تعطيل مصنع الأعلاف الموجود بالمزرعة.