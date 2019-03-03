كلوب عن تعادل ليفربول وإيفرتون: الرياح كانت في جميع الاتجاهات

علق المدير الفني الألماني يورجن كلوب على التعادل السلبي في ديربي الميرسيسايد، في الجولة الـ 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.



وتحدث كلوب عقب نهاية اللقاء على أداء اللاعبين: "مباراة صعبة لأسباب صعبة أمام منافس شرس، الرياح كانت في جميع الاتجاهات، ولم تساعد أي لاعب، لقد كان التحكم في اللقاء صعبًا، وسنحت لنا 3 أو 4 فرص قوية لصلاح وفابينيو، ولا أتذكر أي خطورة منهم على مرمانا".



وواصل: "تعادل سلبي، ونواصل سلسلة عدم الهزيمة أمامهم، ولكن هذا ليس ما أردناه، لكنها كانت مباراة صعبة".



وعن محمد صلاح، الذي أهدر فرصتين محققتين: "لقد فعل كل شيء حتى اللحظة الأخيرة، لدينا اللحظات التي نقاتل بها الظروف والخصم، اللاعبون فعلوا ذلك، لم تكن مباراة مذهلة لكن حققنا نقطة أمام خصم دخل المباراة بحافز مضاعف".



واختتم عن فقدان الصدارة: "علينا تقبل الوضع، الآن لدينا مواجهة بيرنلي في أنفيلد، على بعد 400 ميل من هنا، وستكون مواجهة مختلفة، علينا إظهار الثبات والقتال من أجل النتائج".

