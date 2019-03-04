ضبط 9 قطع سلاح نارى و44 قضية مخدرات فى حملات أمنية بالجيزة

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة حملات أمنية وانضباطية مكبرة.



أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط "9 قطع سلاح نارى ، 44 قضية مخدرات ، 26 قطعة سلاح أبيض ، 75 قضية تموين متنوعة ، 3779 مخالفة مرافق ، 4304 مخالفة مرور، تنفيذ 9092 حكما قضائيا".



وذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بترسيخ مقومات الأمن والاستقرار للانطلاق بمسيرة العمل الوطنى لآفاق مرحلة جنى ثمار التنمية والازدهار، وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لتحقيق الانضباط للشارع المصرى، ومكافحة الجرائم بشتى صورها، وتحقيق الانتشار الأمنى الفعال ، والقضاء على كافة الظواهر السلبية.