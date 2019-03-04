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حوادث

تنفيذ 1532 حكما قضائيا في حملات أمنية بالمنيا

الإثنين 04/مارس/2019 - 02:00 ص
صدى البلد
مصطفى الرماح
شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا حملات أمنية وانضباطية مكبرة

أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط "21 قطعة سلاح نارى ، 15 قضية مخدرات ، 21 متهما مطلوبا ضبطهم وإحضارهم فى قضايا متنوعة ، 5 قطع سلاح أبيض ، 40 قضية تموينية ، 19 قضية فى مجال المسطحات ، 348 مخالفة مرافق ، 3866 مخالفة مرورية متنوعة ، تنفيذ 1532 حكما قضائيا".

وذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسة بترسيخ مقومات الأمن والاستقرار للانطلاق بمسيرة العمل الوطنى لآفاق مرحلة جنى ثمار التنمية والازدهار، وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لتحقيق الانضباط للشارع المصرى، ومكافحة الجرائم بشتى صورها، وتحقيق الإنتشار الأمنى الفعال ، والقضاء على كافة الظواهر السلبية.

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