تنفيذ 1532 حكما قضائيا في حملات أمنية بالمنيا

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا حملات أمنية وانضباطية مكبرة



أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط "21 قطعة سلاح نارى ، 15 قضية مخدرات ، 21 متهما مطلوبا ضبطهم وإحضارهم فى قضايا متنوعة ، 5 قطع سلاح أبيض ، 40 قضية تموينية ، 19 قضية فى مجال المسطحات ، 348 مخالفة مرافق ، 3866 مخالفة مرورية متنوعة ، تنفيذ 1532 حكما قضائيا".



وذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسة بترسيخ مقومات الأمن والاستقرار للانطلاق بمسيرة العمل الوطنى لآفاق مرحلة جنى ثمار التنمية والازدهار، وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لتحقيق الانضباط للشارع المصرى، ومكافحة الجرائم بشتى صورها، وتحقيق الإنتشار الأمنى الفعال ، والقضاء على كافة الظواهر السلبية.