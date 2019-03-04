محلية النواب تناقش أزمة الكلاب والقطط الضالة

تعقد لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب اليوم، جلسة استطلاع لآراء الخبراء والمتخصصين والشخصيات العامة لمناقشة أزمة انتشار الحيوانات الضالة غير المستأنسة على مستوى الجمهورية وتقديم مقترحاتهم لايجاد حلول لمواجهة هذه الظاهرة بما يتوافق مع رأي فقهاء الدين وأحكام الدستور والمعايير الدولية المعتمدة من منظمة الصحة العالمية حيث انه يجب التصدي لهذه الافة التي تهدد حياة المواطنين بما لا يخل بالتوازن البيئى.



يحضر الاجتماع وزراء التنمية المحلية والبيئة والصحة والزراعة وعدد من المحافظين مثل محافظي القاهرة والجيزة والاسكندرية والبحيرة والقليوبية والشرقية والمنوفية.