ضبط 7 قطع سلاح ناري وتنفيذ 4 آلاف حكم قضائي في الغربية

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية حملة أمنية وانضباطية.



نجحت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط "7 قطع سلاح نارى ، 10 قضايا مخدرات ، 5 قطع سلاح أبيض ، 7 متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا متنوعة ، 59 قضية تموينية ، 409 مخالفة مرافق ، 757 مخالفة مرورية ، تنفيذ 4209 أحكام قضائية".



جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بترسيخ مقومات الأمن والاستقرار للانطلاق بمسيرة العمل الوطنى لآفاق مرحلة جنى ثمار التنمية والازدهار، وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لتحقيق الانضباط للشارع المصرى، ومكافحة الجرائم بشتى صورها، وتحقيق الانتشار الأمنى الفعال ، والقضاء على كافة الظواهر السلبية.