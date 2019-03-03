هل يجب التحرك من موضع صلاة الفريضة إلى آخر لأداء السنة.. فيديو

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء، إنه يستحب للمصلي أن ينتقل من مكانه الذي أتم فيه الصلاة سواء كانت فرضا أو نفلا، مضيفًا: ويُسن أن ينتقل للنفل أو الفرض من موضع فرضه أو نفله إلى غيره تكثيرا لمواضع السجود فإنها تشهد له، ولما فيه من إحياء البقاع بالعبادة



وأضاف جمعة خلال لقائه على فضائية "سي بي سي" أنه ستشهد لنا الأرض التي نسكن فيها طلبا للثواب وننتقل خطوة واحدة بحيث تشهد أكثر من مكان وبقعة لنا".