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حوادث

سقوط 6 متهمين مطلوبين في قضايا بالفيوم

الإثنين 04/مارس/2019 - 04:01 ص
صدى البلد
مصطفى الرماح
وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم حملة أمنية وانضباطية مكبرة .

تمكنت الحملة من ضبط "8 قطع سلاح نارى ، 3 قضايا مخدرات ، 6 متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا متنوعة ، 103 قضية تموينية ، 366 مخالفة مرافق، 12 قضية فى مجال المسطحات ، 982 مخالفة مرورية متنوعة ، تنفيذ 1092 حكما قضائيا".

وذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بترسيخ مقومات الأمن والاستقرار للانطلاق بمسيرة العمل الوطنى لآفاق مرحلة جنى ثمار التنمية والازدهار، وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لتحقيق الانضباط للشارع المصرى، ومكافحة الجرائم بشتى صورها، وتحقيق الانتشار الأمنى الفعال ، والقضاء على كافة الظواهر السلبية.

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