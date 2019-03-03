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أحمد موسى: مفيش مسئول عاوز يزعّل الشعب منه.. فيديو

الأحد 03/مارس/2019 - 09:19 م
أحمد موسى
أحمد موسى
حمزة شعيب
قال الإعلامى أحمد موسى، إن الفريق أول عبدالفتاح السيسى طالب الشعب فى أكتوبر 2013، بالصبر والحفاظ على الدولة المصرية.

وتابع "موسى" خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" المذاع عبر قناة "صدى البلد": "أسهل شئ إن المسئول ياخد قرار ضد رغبة شعبه، لافتا إلى أنه لا يوجد مسئول أو رئيس عاوز الشعب يزعل منه.

وأشار موسى إلى أن جماعة الإخوان لفقت العديد من القضايا ضد الشخصيات الرافضة لحكمها، موضحًا أن الإعلاميين والصحفيين تلقوا تهديدات بالقتل لرفضهم حكم جماعة الإخوان.

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