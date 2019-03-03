داعية إسلامي يوضح هل إبليس كان من الملائكة.. فيديو

أكد الدكتور عبد الله المصلح عالم الدين السعودي، أن إبليس اللعين ليس من الملائكة، مستشهدًا بقول الله تعالى: «إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ».



وقال «المصلح»، خلال تقديمه برنامج «مشكلات من الحياة» المذاع على فضائية «اقرأ»، إنه ذهبت جماعة من العلماء إلى أن إبليس ليس من الملائكة في الأصل بل من الجن، وأنه كان يتعبد معهم.



وأشار إلى أن إبليس ليس من الملائكة، لأن الملائكة معصومون من ارتكاب الكفر الذي ارتكبه إبليس، كما قال تعالى عنهم: «لَّا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ» (التحريم:6)، وقال تعالى: «لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ» (الأنبياء:27).



ولفت إلى أن الله تعالى صرح في هذه الآية الكريمة بأنه من الجن، والجن غير الملائكة، وهذا نص قرآني في محل النزاع، وممن جزم بأنه ليس من الملائكة في الأصل لظاهر هذه الآية الكريمة: الحسن البصري، ونصره الزمخشري في تفسيره.



جدير بالذكر أن القرطبي قال في تفسير سورة "البقرة": "كونه من الملائكة هو قول الجمهور: ابن عباس وابن مسعود وابن جريج وابن المسيب وقتادة وغيرهم، ورجحه الطبري وهو ظاهر قوله: «إلا إبليس».

