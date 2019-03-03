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بث مباشر.. مشاهدة مباراة نابولي أمام يوفنتوس في الدوري الإيطالي الليلة

الأحد 03/مارس/2019 - 09:24 م
صدى البلد
عمر سلامة
يستضيف فريق نابولي منافسه يوفنتوس، اليوم، الأحد، في تمام التاسعة والنصف مساءً، على ملعب "سان باولو" ضمن منافسات الجولة الـ26، ببطولة الدوري الإيطالي "كالتشيو".

و يقدم موقع صدى البلد خدمة البث المباشر للمباراة اليوم

ويتصدر يوفنتوس جدول ترتيب فرق الدوري الإيطالي برصيد 69 نقطة، متفوقًا بفارق 13 نقطة على نابولي الذي يحتل المركز الثاني برصيد 56 نقطة.

ويسعى نابولي لحصد النقاط الثلاث في مواجهة اليوم، حيث أن في حال هزيمته أمام يوفنتوس الليلة ستقضي على آماله في الحصول على لقب الدوري الأيطالي هذا الموسم، لاسيما أنه إذا حقق الفوز سيقلص الفارق إلى 9 نقاط.

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