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ديني

آراء الفقهاء في حكم زيادة الإمام في تكبيرات صلاة الجنازة

الأحد 03/مارس/2019 - 09:25 م
صدى البلد
محمد صبري عبد الرحيم
قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إنه إذا زاد الإمام عن أربع تكبيرات فلا يُتّبع بل ينتظر المقتدون حتى يسلموا معه.

وأضافت اللجنة في إجابتها عن سؤال: «ما حكم لو زاد الإمام في تكبيرات الجنازة عن الأربعة؟»، أن المالكية يرون يكره أن ينتظر بل يسلم المقتدون دونه، أما الشافعية فينوي المقتدون المفارقة بقلوبهم وهم بالخيار أن يسلموا قبله أو ينتظروا ليسلموا معه.

وتابعت: أن الأفضل الانتظار حتى يسلموا معه، أما الحنابلة فيرون إن زاد سهوًا يتابعه المقتدون في الزيادة إلى سبع تكبيرات فإن زاد عن السبع نبهوه ولا يجوز لهم أن يسلموا قبله.

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