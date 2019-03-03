إحصائية سلبية لـ محمد صلاح بعد تعادل ليفربول وإيفرتون

أهدر النجم المصري محمد صلاح فرصة خطيرة للتسجيل في مرمى إيفرتون، مساء الأحد، في الشوط الأول من مباراة الفريقين، ضمن مباريات الجولة 29 من الدوري الإنجليزي.



وانفرد صلاح بمرمى الحارس الدولي الإنجليزي جوردان بيكفورد، لكن الأخير تمكن من إنقاذ محاولته ليفسد عليه فرصة تسجيل الهدف الثامن عشر له في المسابقة هذا الموسم.



ووفقا لإحصائيات موقع "سكواكا"، فإن هذه الفرصة الخطيرة الخالصة رقم 13 التي يهدرها صلاح هذا الموسم، ولا يتفوق عليه في هذه الناحية سوى مهاجم آرسنال بيير إيميريك أوباماينج، الذي أضاع 19 فرصة خالصة.



