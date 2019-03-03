وزير المالية اللبناني: بدأنا مرحلة جديدة لتحقيق النهوض مع تشكيل الحكومة

أكد وزير المالية اللبناني علي حسن خليل، أن مرحلة سياسية جديدة قد بدأت فى لبنان مع تشكيل الحكومة وينبغي أن تشهد تعويض الوقت الذي خسرته البلاد لإمكانية تحقيق النهوض على المستويين الاقتصادي والمالي، خاصة أن لبنان دخل في "وضع معقد" على حد قوله .



ولفت وزير المالية فى كلمته خلال احتفالية أقامتها (حركة أمل) اليوم إلى أنه لا يمكن قيام دولة حقيقية إلا إذا أسسنا لدولة المواطنة بعيدا عن الانتماءات السياسية والطائفية.



ودعا وزير المالية اللبناني إلى إعادة التفكير جديا لإطلاق عجلة الحوار بين الدولة اللبنانية والدولة السورية معربا عن أمله ألا تقتصر الزيارات إلى سوريا على المستوى الوزاري والنيابي والشعبي فالمسئولية الوطنية تقتضي فتح أقوى العلاقات معها لمواجهة تحديات المنطقة.