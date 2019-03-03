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أخبار البلد

برتوكول تعاون بين أكاديمية الطيران والمركز الإقليمي للإيكاو

الأحد 03/مارس/2019 - 09:37 م
صدى البلد
نورهان خفاجي
وقعت الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، برتوكول تعاون مع المركز الإقليمي لأمن الطيران للمنظمة العالمية للطيران المدنيICAO بتونس، للتعاون المشترك.

ووقع البروتوكول خالد محمود قرني أحد المدربين بكلية الدراسات المتخصصة والمفوض من الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، للاتفاق على برتوكول التعاون بين الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران وبين المركز الإقليمي لأمن الطيران للمنظمة العالمية للطيران المدني ICAO بتونس ممثل في حسن الصديق رئيس المركز، للتعاون المشترك في كافة برامج التدريب.

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