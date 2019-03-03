هيرمان ليس الأول ولن يكون الأخير.. 5 لاعبين لقوا مصرعهم على المستطيل الأخضر

-مارك فيفيان فوي:

لاعب المنتخب الكاميروني ، لقى مصرعه في مباراة منتخب بلاده أمام المنتخب الكولومبي ، في السادس والعشرين من شهر يونيو ، عن عمر يناهز 28 عامًا ، حيث سقط فجأة في الملعب وتم الإعلان عن وفاته رسميًا على أرضية الملعب، وجاءت التقارير إلى أن سبب وفاته بسبب تضخم عضلة القلب.



- محمد عبد الوهاب :

توفي الظهير الشاب للنادي الأهلي في الثلاثين من شهر أغسطس عام 2006 ، عن عمر يناهز 23 عامًا ، نتيجة أزمة قلبية حادة مفاجئة وهو يؤدى التدريبات.



- إندورانس إيداهور:

توفي لاعب نادي المريخ السوداني في مباراة فريقه أمام الأمل ، في السادس من مارس عام 2010 ، بسبب تعرضه لنوبة قلبية.



-بييرماريو موروسيني:

توفى موروسيني لاعب نادي ليفورنو في الرابع عشر من شهر أبريل عام 2012 ، عن عمر يناهز 25 عامًا ، حيث سقط اللاعب على أرضية الملعب ليتم نقله إلى المستشفى فور سقوطه لكنه توفي هناك بسكتة قلبية.



-ألبير إيبوسي:

توفي ألبير إيبوسي لاعب نادي شبيبة القبائل في الثالث والعشرين من شهر أغسطس لعام 2014 ، على أيدي جماهير ناديه رميًا بالحجارة والألعاب النارية والتي تسبب فى إصابته بالرأس.

انتشرت حالات الوفاة على أرضية الملاعب فى مختلف دوريات العالم وهو ما أحدث صدمة داخل الوسط الرياضي وسلط الضوء على الأسباب التى تودى بحياة عناصر فى مقتبل العمر خلال التدريبات أو المباريات التى يشاركون ضمن منافساتها.تسينجا هيرمان لاعب فريق أكاندا الذى توفى اليوم أثناء مباراته مع فريق ميسيلي اف سي في الدوري الجابوني الممتاز ليس الأول ولن يكون الأخير بعدما سقط على أرض الملعب وسط حالة من الذهول للحاضرين.وهذه ليست الحالة الوحيدة التي لقيت مصرعها على أرضية الميدان سواء في مباريات أو في حصص التدريب.صدى البلد يرصد، أبرز حالات الوفيات على أرض الملعب.