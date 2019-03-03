استاذ اعلام: داعش تمارس حروب الهشتاج لنشر الشائعات.. فيديو

قال شريف درويش اللبان وكيل كلية الإعلام جامعة القاهرة ان تحول الآراء على السوشيال إلى نشر الشائعات تمثل خطورة وفى هذه الحالة تسمى بالكتائب الإلكترونية .



وأضاف اللبان فى حواره لبرنامج " الحياة اليوم " انه تم توجيه المزاج العام عبر السوشيال ميديا الى اقناع الناس ان الاخوان هم اكثر تنظيما دون غيرهم من اجل انتخابهم ولكن الصدمة الكبرى بعدما حكمت الجماعة عاما ومارست كافه أنواع الديكتاتورية وسيطرت على مفاصل الدولة .



وتابع: بعد ثورة 30 يونيو الكتائب الالكترونية استهدفت الدولة من خلال الأمور التي تهم اكبر عدد من المواطنين.



واستكمل ان موضوع الهشتاج خطير للغاية وهو ما تستخدمه الجماعات الارهابية عبر ما يسمي بحروب الهشتاج و حينما اراد داعش دخول سيناء استخدمها مشيرا الى انها تستطيع جعل الهشاج رقم واحد عبر حسابات وهمية للترويج للشائعات .

