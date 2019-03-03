موجز البلد.. الرئيس السيسي: مصر محور الربط الكهربائي في أفريقيا.. ورفع الإيقاف عن كهربا

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، على مدار الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة، وتسهيلًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها.





وضمن هذه الأخبار.. استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، "ليو زينيا" رئيس منظمة التنمية والتعاون للربط العالمي للطاقة، مؤكدًا أنه في ضوء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، وكذلك دعم التكامل الإقليمي وتطوير البنية التحتية في أفريقيا من خلال تعظيم الاستثمارات في المشروعات العابرة للحدود، مع إمكانية قيام مصر بدور هام كمحور للربط الكهربائي في القارة الأفريقية وحلقة ربط مع أوروبا وآسيا، وذلك في ضوء موقع مصر الجغرافي المتميز الذي يؤهلها لتصبح مركزًا إقليميًا للطاقة".



