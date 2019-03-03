متخصص سوشيال: الإخوان يستخدمون صفحات نائمة للترويج لأفكارهم .. فيديو

قال مينا فايق متخصص فى السوشيال ميديا، إن الكتائب الإلكترونية لا تعمل بشكل عشوائي، ولكنها تختار الأحداث بعناية شديدة للعمل عليها.



وأضاف فايق، فى حواره لبرنامج " الحياة اليوم " أنه بعد إزالة المستخدمين غير الحقيقيين لتويتر، تم إزالة الملايين من مصر ، مشيرا الى ان هناك "صفحات نائمة " ليس لها علاقة بالاخوان والسياسة عبر منشورات الترفيه والرياضة ثم تقوم بنشر بوست وسط هذه المنشورات للترويج لأفكار الاخوان حيث تدس السم فى العسل .



وتابع انه يجب على الاعلام أن لا ينقل من السوشيال ميديا "كوبي بيست" ويجب التأكد من الخبر، مطالبا الاعلام بالموضوعية فى نقل الاخبار.