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متخصص سوشيال: الإخوان يستخدمون صفحات نائمة للترويج لأفكارهم .. فيديو

الأحد 03/مارس/2019 - 10:24 م
صدى البلد
أيمن سيد
قال مينا فايق متخصص فى السوشيال ميديا، إن الكتائب الإلكترونية لا تعمل بشكل عشوائي، ولكنها تختار الأحداث بعناية شديدة للعمل عليها.

وأضاف فايق، فى حواره لبرنامج " الحياة اليوم " أنه بعد إزالة المستخدمين غير الحقيقيين لتويتر، تم إزالة الملايين من مصر ، مشيرا الى ان هناك "صفحات نائمة " ليس لها علاقة بالاخوان والسياسة عبر منشورات الترفيه والرياضة ثم تقوم بنشر بوست وسط هذه المنشورات للترويج لأفكار الاخوان حيث تدس السم فى العسل .

وتابع انه يجب على الاعلام أن لا ينقل من السوشيال ميديا "كوبي بيست" ويجب التأكد من الخبر، مطالبا الاعلام بالموضوعية فى نقل الاخبار.

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