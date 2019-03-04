مطار القاهرة بوابة الأشقاء الفلسطينيين إلى الأراضي المقدسة .. المعتمرون: نشكر الرئيس السيسي على استضافته واحترامنا.. الله يحمي مصر وينصرها.. كنا متشوقين للعمرة.. فيديو وصور

معتمرون فلسطينيون في المطار:

-نشكر الرئيس السيسي على استضافته واحترامنا

-الله يحمي مصر وينصرها.. الله يخليلكم رئيسكم

-سعداء بتسهيلات السلطات المصرية



بدعوات الأشقاء لمصر المحروسة وتقديم الشكر للرئيس السيسي والسلطات المصرية، استقبل مطار القاهرة الدولي، مساء أمس الأحد، أول أفواج المعتمرين الفلسطينيين، القادمين عبر معبر رفح؛ استعدادا لمغادرتهم إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك العمرة.



ووصل إلى المطار، فوج يضم 1000 معتمر، تم نقلهم عبر 20 أتوبيسا مجهزا، ومن المقرر نقلهم إلى الأراضي المقدسة عبر رحلات شركة مصر للطيران، والتي ستقلع قبل منتصف ليل غدٍ الاثنين.



توجه المعتمرون الفلسطينيون، المغادرين مطار القاهرة إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك العمرة، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، والدولة المصرية على التسهيلات التي قدمت لهم، أثناء رحلتهم من معبر رفح حتى مطار القاهرة، وصولا إلى نقلهم على طائرات الشركة الوطنية مصر للطيران إلى الأراضي المقدسة.



قال المعتمرون الفلسطينيون، لـ"صدى البلد"، خلال لقائهم في مطار القاهرة، قادمين من معبر رفح: "نشكر إخواننا المصريين.. ونشكر الرئيس السيسي على احترامه واستضافته لينا"، وناشد عدد من الحجاج الرئيس السيسي، بتقديم مزيد من المساعدة للفلسطينيين وتسهيل أعداد أكثر من رحلات العمرة والحج لهم.



وأضاف أحد المعتمرين، قائلا: "الرئيس السيسي راجل محترم وطيب.. ومصر الله يحميها وينصرها على من يعاديها"، متابعا:""الله يخليلكم رئيسكم بارك الله فيه".



أضاف المعتمرون الفلسطينيون، "الحمد لله على التسهيلات اللي قدمهالنا الرئيس السيسي ارتاحنا كتير"، وتابعو: "نشكر إخوانا المصريين على الاحترام اللي قدموهولنا.. والرئيس السيسي نشكره على استضافته لينا واحترامه لينا".



وتبدأ الشركة الوطنية مصر للطيران، في الساعات الأولى من صباح غد الاثنين، تسيير أولى رحلاتها إلى المملكة العربية السعودية، لنقل المعتمرين الفلسطينيين، ضمن خط جوي يبدأ اعتبارا من 4 مارس حتى 5 يونيو المقبل؛ لنقل 13 ألف معتمر فلسطيني على متن 56 رحلة جوية.



وقالت شركة مصر للطيران، إنه سيتم تنظيم 4 رحلات يوم الاثنين من كل أسبوع لنقل 1000 معتمر فلسطيني، على متن طائرتها من طراز إيرباص "330 /200"، في إطار الدور الريادي الذي تقوم به الشركة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.



كانت الصالة الموسمية بمطار القاهرة، انتهت من استعداداتها لاستقبال المعتمرين الفلسطينيين القادمين من معبر رفح الحدودي، تمهيدا لسفرهم إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة.