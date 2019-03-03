ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

الإسكان: نعمل على تطوير مدن الجمهورية وتوفير احتياجات المواطنين

الأحد 03/مارس/2019 - 10:27 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
حسام الحارتي
قال هاني يونس، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إنه سيتم تنفيذ شبكة طرق قومية ضخمة، وإنشاء 14 مدينة ضخمة، من أجل التوسع العمراني.

وأضاف "يونس"، في تصريحات هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن المخطط الاستراتيجي يسعى لمضاعفة المساحة المعمورة، موضحًا أن مخطط مصر 2052 يهدف إلى زيادة المعمورة من 7% إلي 14% لتقليل الازدحام، مؤكدًا أن الهدف من مدن الجيل الرابع استيعاب الزيادة السكانية الدائمة.

وأوضح أن مشروعات الصرف الصحي داخل الريف المصري، لن تحدث من قبل، موضحًا أنه تم رفع النسبة إلى 34% خلال الـ4 سنوات ماضية، إضافةً إلى توصيل خدمة مياه الشرب إلى بنسبة 98 % من الريف على مستوى الجمهورية.

وأكد أن مشروع الإسكان الاجتماعي، هو الأكبر في تاريخ مصر، وذلك من أجل تلبية محدودي الدخل وتوفير متطلباتهم.

ونفى المتحدث باسم وزارة الإسكان، ما يتردد من شائعات من إهمال محافظة القاهرة، والاتجاه إلى تعمير العاصمة الإدارية الجديدة، موضحًا أنه تم تنفيذ 220 ألف وحدة سكنية للقضاء علي العشوائيات، إضافةً إلى تطوير الأماكن التاريخية، ورفع كفاءة المدن القديمة على مستوى الجمهورية.

ترشيحاتنا

ترتيب مجموعة الزمالك فى الكونفدرالية بعد الفوز على بترو أتلتيكو

وادي دجلة يخطف فوزا غاليا من إنبي بثنائية ويقفز 4 مراكز

الهند تستخدم قنبلة إسرائيلية في غارة جوية لضرب باكستان

الأهلى والزمالك ينافسان بطل قطر لضم نجم المغرب

تعليق ناري من خالد الغندور بعد فوز الزمالك على بترو أتليتكو

لص يعيد المسروقات لأصحابها بعد 50 عاما.. ويعتذر عن الجريمة

بث مباشر.. مشاهدة مباراة الزمالك وبترو أتليتكو الأنجولي بـ الكونفدرالية

في ذكرى رحيله .. 6 معلومات لا تعرفها عن ابن إسماعيل ياسين

أدمن فاصل مش إعلامى: الشير والريتويت للأخبار مجهولة المصدر كارثة.. فيديو

جريمة بشعة.. يستعين بأصدقائه لقتل زوجته واغتصاب صديقتها ببولاق الدكرور

أطباء يوضحون سر الكدمات الزرقاء في يد الملكة إليزابيث

لعبة PUBG تنهي حياة طفل مصري في الكويت

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجمة Spice girls إيما بونتون تتزوج من خطيبها بعد علاقة 20 عاما وطفلين.. صور

أول صورة لـ كندة علوش مع ابنتها حياة عمرو يوسف

السيسي يستقبل رئيس مجمع الكنائس الشرقية بالفاتيكان.. صور

ورود وتورتة في استقبال مطار برج العرب لأولى الرحلات المباشرة من عمان.. صور

مئات الأهالي بنجع حمادي يؤدون صلاة الجنازة على مكاريوس ضحية محطة مصر.. صور

فيديو

أحمد موسى يشكر موقع صدى البلد وأحمد صبري رئيس تحرير لعدم الوقوع في فخ السوشيال ميديا بشأن وزير النقل .. فيديو
زيزى عادل توضح حقيقة صلة القرابة بينها وبين محمد رمضان.. فيديو
مواقف طريفة على الهواء بسبب الموبايل .. القعيد يرد على الهواء: أنا في التليفزيون .. عكاشة ينفعل داخل الاستوديو: مش عايز موبايل يرن ..عامر: أنا كنت عامل التليفون صامت مش عارف رن إزاي
شاهد.. رئاسة الجمهورية تستعرض لقاءات السيسي مع ضيوف مصر اليوم
زيزى عادل: استعنت بأربعة موديل من الرجال فى أغنية الرجالة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح محاكمة أصحاب الكلاب المفترسة جنائيا حال تضرر المواطنين؟

هل تؤيد مقترح محاكمة أصحاب الكلاب المفترسة جنائيا حال تضرر المواطنين؟