الإسكان: نعمل على تطوير مدن الجمهورية وتوفير احتياجات المواطنين

قال هاني يونس، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إنه سيتم تنفيذ شبكة طرق قومية ضخمة، وإنشاء 14 مدينة ضخمة، من أجل التوسع العمراني.





وأضاف "يونس"، في تصريحات هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن المخطط الاستراتيجي يسعى لمضاعفة المساحة المعمورة، موضحًا أن مخطط مصر 2052 يهدف إلى زيادة المعمورة من 7% إلي 14% لتقليل الازدحام، مؤكدًا أن الهدف من مدن الجيل الرابع استيعاب الزيادة السكانية الدائمة.





وأوضح أن مشروعات الصرف الصحي داخل الريف المصري، لن تحدث من قبل، موضحًا أنه تم رفع النسبة إلى 34% خلال الـ4 سنوات ماضية، إضافةً إلى توصيل خدمة مياه الشرب إلى بنسبة 98 % من الريف على مستوى الجمهورية.





وأكد أن مشروع الإسكان الاجتماعي، هو الأكبر في تاريخ مصر، وذلك من أجل تلبية محدودي الدخل وتوفير متطلباتهم.



