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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 4 /3 /2019 في محافظات مصر

الإثنين 04/مارس/2019 - 12:05 ص
صدى البلد
نورهان خفاجي
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الإثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للدفء على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى قد تمتد إلى القاهرة والرياح أغلبها غربية خفيفة إلى معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 13 21
شبين الكوم 12 21
طنطا 12 20
دمنهور 10 20
الإسكندرية 09 19
بلطيم 10 19
مطروح 09 18
السلوم 08 19
سيوة 07 21
بورسعيد 10 20
دمياط 10 18
الزقازيق 11 19
الإسماعيلية 10 21
السويس 11 19
العريش 07 21
رفح 07 19
رأس سدر 09 21
نخل 02 20
نويبع 13 21
طابا 08 22
كاترين 02 13
الطور 09 23
شرم الشيخ 14 23
الغردقة 10 23
مرسى علم 12 23
الفيوم 11 21
بنى سويف 09 21
المنيا 07 22
أسيوط 07 22
سوهاج 07 22
قنا 08 24
الأقصر 07 24
أسوان 10 24
أبوسمبل 10 25
الوادى الجديد 05 24
شلاتين 14 24
أبو رماد 14 24
رأس حدربة 14 23
حلايب 16 22

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