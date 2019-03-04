برلماني: نظرة الرئيس الراحل أنور السادات للسلام سبقت عصره

قال النائب صبحى الدالى عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، إن إصدار وزارة المالية عملات تذكارية من الذهب والفضة للرئيس الراحل محمد انور السادات فى اطار التجهيز للأحتفال بمئوية ميلاده يدل على أن الشعب المصرى شعب مخلص ومحب لرؤوساء دولته.



وأكد الدالى خلال تصريحات لـ"صدى البلد" أن الرئيس الراحل محمد انور السادات كان بطلا للحرب والسلام، وحقق الامن والامان للدولة المصرية جانبا إلى جنب مع ابطال قواتنا المسلحة، مضيفا تحت قيادته رجعت مرة أخرى كرامة العرب بعد تحقيق انتصار أكتوبر 73.



وتابع قائلا: "الجميع يتفق أن الرئيس الراحل السادات كان لدية بعد نظر سابق لعصره فى عملية إحلال السلام بالمنطقة".





قال الدكتور شريف حازم مستشار وزير المالية، إن مصلحة سك العملة بدأت خطوات انتاج عملات تذكارية من الذهب والفضة احتفاءا بمئوية ميلاد الرئيس الراحل محمد انور السادات وذلك في اطار حرص وزارة المالية علي المشاركة في توثيق وتأريخ المناسبات القومية وتكريم رموز مصر.