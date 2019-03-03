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أدمن فاصل مش إعلامى: الشير والريتويت للأخبار مجهولة المصدر كارثة.. فيديو

الأحد 03/مارس/2019 - 10:18 م
صدى البلد
أيمن سيد
قال أمير مظهر أدمن صفحة "فاصل مش إعلامى" عبر موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك أنه من اخطر الامور الشير والريتويت للاخبار التى لا تعلم مصدرها دون البحث عن مصدره الحقيقي.

وأضاف مظهر، فى حوار مع برنامج "الحياة اليوم" أنه يجب أن تتواجد صفحات تابعة للدولة وتمتلك عقلية شبابية تتناول الاخبار وبالتالى ستساعد على التأكد من محتويات الأخبار الصحيحة.

من جانبه قال مينا فايق المتخصص فى السوشيال ميديا إنه دشنت رئاسة مجلس الوزراء صفحة موثقة سيكون لها صوت مسموع عند الناس. 

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