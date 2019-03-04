10 ملايين دولار إيرادات فيلم A Madea Family Funeral

حقق فيلم A Madea Family Funeral إيرادات وصلت إلى حوالى الـ 10 ملايين دولار، ومن المقرر أن يعرض خلال الايام المقبلة في عدد من بلدان العالم.



فيلم A Madea Family Funeral من بطولة تايلر بيرى، كورتنى بوريل، باتريس جميل، كاسى ديفيز، سييرا بايتون، كج سميث، روما فلين، الفيلم من إخراج وتأليف تايلر بيرى.



ويدور الفيلم الكوميدى حول لم الشمل العائلى البهيج الذى يصبح كابوسًا مروّعًا مثل ماديا، وتسافر العائلة إلى غابات جورجيا، حيث يجدون أنفسهم يخططون بشكل غير متوقع لإقامة جنازة قد تكشف عن أسرار عائلية سيئة.

