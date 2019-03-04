ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

10 ملايين دولار إيرادات فيلم A Madea Family Funeral

الإثنين 04/مارس/2019 - 01:01 ص
صدى البلد
أحمد إبراهيم
حقق فيلم A Madea Family Funeral إيرادات وصلت إلى حوالى الـ 10 ملايين دولار، ومن المقرر أن يعرض خلال الايام المقبلة في عدد من بلدان العالم.

فيلم A Madea Family Funeral من بطولة تايلر بيرى، كورتنى بوريل، باتريس جميل، كاسى ديفيز، سييرا بايتون، كج سميث، روما فلين، الفيلم من إخراج وتأليف تايلر بيرى.

ويدور الفيلم الكوميدى حول لم الشمل العائلى البهيج الذى يصبح كابوسًا مروّعًا مثل ماديا، وتسافر العائلة إلى غابات جورجيا، حيث يجدون أنفسهم يخططون بشكل غير متوقع لإقامة جنازة قد تكشف عن أسرار عائلية سيئة.

ترشيحاتنا

محمد صلاح يحقق رقما سلبيا لأول مرة في تاريخه منذ الانضمام إلى ليفربول

المتهم بقتل طفل ساقية مكي: قلتله هجيبلك حاجة حلوة.. وتخلصت من جثته بـ ستارة وبرميل.. صور

شاهد.. تفاصيل فيديو صادم لـ أم تلقي طفلها على الأرض بقسوة في أسيوط

التموين تزف بشرى سارة للمواطنين حول الحذف من الدعم

أبويا بقى وزير.. قصة تدوينة كشفت عورة السوشيال ميديا وأوقعت الإعلام في فخها

الكابوس يطارد ليفربول من 2014 إلى 2019.. «جيرارد يسقط.. ومحمد صلاح يهدر»

مواطن يعتدى على كلب بطريقة وحشية فى الدقهلية

مجموعة الزمالك.. نصر حسين يتقدم على جورماهيا في الكونفدرالية

إحصائية سلبية لـ محمد صلاح بعد تعادل ليفربول وإيفرتون

السعودية توقف 50 شخصا بينهم 4 مصريين فى قضايا أمنية

أول تعليق من المطربة السورية أصالة بعد طلب حصولها على الجنسية المصرية

عمرو أديب مناشدا المواطنين دعم محمد صلاح: خلصنا من ذل مجدي عبد الغني

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجمة Spice girls إيما بونتون تتزوج من خطيبها بعد علاقة 20 عاما وطفلين.. صور

أول صورة لـ كندة علوش مع ابنتها حياة عمرو يوسف

السيسي يستقبل رئيس مجمع الكنائس الشرقية بالفاتيكان.. صور

ورود وتورتة في استقبال مطار برج العرب لأولى الرحلات المباشرة من عمان.. صور

مئات الأهالي بنجع حمادي يؤدون صلاة الجنازة على مكاريوس ضحية محطة مصر.. صور

فيديو

شاهد.. رانيا يوسف تحضر الملوخية والدجاج والباذنجان المخلل
رامي عياش يطرح أغنية وصفولي عيونك ..فيديو
أحمد موسى يشكر موقع صدى البلد وأحمد صبري رئيس التحرير لعدم الوقوع في فخ السوشيال ميديا بشأن وزير النقل .. فيديو
زيزى عادل توضح حقيقة صلة القرابة بينها وبين محمد رمضان.. فيديو
مواقف طريفة على الهواء بسبب الموبايل .. القعيد يرد على الهواء: أنا في التليفزيون .. عكاشة ينفعل داخل الاستوديو: مش عايز موبايل يرن ..عامر: أنا كنت عامل التليفون صامت مش عارف رن إزاي

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح محاكمة أصحاب الكلاب المفترسة جنائيا حال تضرر المواطنين؟

هل تؤيد مقترح محاكمة أصحاب الكلاب المفترسة جنائيا حال تضرر المواطنين؟