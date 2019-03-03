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حوادث

ضبط كيلو حشيش بحوزة طالبين بالوادي الجديد

الأحد 03/مارس/2019 - 10:35 م
صدى البلد
منصور ابوالعلمين
تمكنت مديرية أمن الوادي الجديد، من ضبط كيلو جرام من مخدر الحشيش بحوزة طالبين قبل بيعها بربوع مركز الفرافرة بالوادي الجديد.

تلقي اللواء محمد كمال سالم، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، إخطارًا من اللواء عصام مهني، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد ضبط طالبين بحوزتهما كمية من مخدر الحشيش بغرض بيعها بقري ومدينة الفرافرة. 

وضبطت مباحث المديرية الطالبين الأول جامعي يدرس بكلية التجارة والثاني بالمرحلة الثانوية الزراعية، بحوزتهما كيلوجرام من مخدر الحشيش مقطعة على 4 قطع كبيرة الحجم، و800 جنيه، وهاتف محمول. 

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخُطرت النيابة العامة لمتابعة التحقيقات.

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